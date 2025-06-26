Суд обязал собственника восстановить фасад здания на ул. Чернышевского

Пресечен случай самовольного изменения внешнего облика многоквартирного дома — фасад обязали вернуть в прежний вид.

Комитет по архитектуре Саратова выявил факт нарушения Правил благоустройства: собственник нежилого помещения в доме №55А по ул. Чернышевского самовольно изменил отделочные материалы и цвет фасада.

Заводским районным судом удовлетворены требования комитета — фасад подлежит восстановлению в первоначальном виде. Об этом сообщает муниципалитет.

Напоминаем, в границах муниципального образования самовольное изменение фасадов зданий и сооружений запрещено.