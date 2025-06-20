Суд обязал владельцев нежилых помещений в доме на улице Лунной привести фасад в порядок

Первый кассационный суд поддержал требования городского комитета по архитектуре и обязал собственников вернуть фасаду дома №28 на улице Лунной первоначальный вид. Им предстоит убрать все самовольно установленные конструкции, включая склад макулатуры, восстановить прежнюю цветовую гамму и привести отделочные материалы в соответствие с архитектурным обликом здания.

Напомним, что по правилам благоустройства Саратова любые изменения фасадов без согласования запрещены. Администрация города продолжит проверки и в отношении других зданий. За нарушения предусмотрены серьезные штрафы – от 5 тысяч рублей для физических лиц до полумиллиона для юридических.

Комитет по архитектуре и градостроительству предупреждает всех собственников о необходимости согласовывать любые изменения внешнего вида зданий.