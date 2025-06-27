Суд определил дальнейшую судьбу здания кинотеатра «Экран» в Саратове

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения иск Росимущества о реституции здания бывшего кинотеатра «Экран» в госсобственность.

В судебном заседании было подтверждено право частного владельца самостоятельно распоряжаться объектом недвижимости.

В комитете по имущественным вопросам саратовской мэрии пояснили, что действующее законодательство предоставляет собственнику полномочия по самостоятельному определению функционального назначения принадлежащего ему имущества. Юридические основания для принудительного изъятия объекта в данном случае отсутствуют.