В Саратовской области заболеваемость ковидом за неделю выросла на 52%

В Саратовской области зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19.

По данным регионального минздрава, за последнюю неделю число новых случаев коронавируса увеличилось на 52%, выявлено 35 зараженных.

Замминистра здравоохранения Денис Грайфер на пресс-брифинге сообщил, что параллельно наблюдается 11-процентный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако, как подчеркнул представитель ведомства, количество госпитализаций остается стабильным.

Всего за отчетный период в регионе зарегистрировано 5027 случаев острых респираторных заболеваний, включая грипп.