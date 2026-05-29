Суд приобщил переписку КБПА и завода Орджоникидзе по уголовному делу Шихалова и Пожарова

Суд отклонил ходатайства защиты по делу экс-министра Максима Шихалова в Саратове.

Накануне 28 мая в Кировском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение дела бывшего министра промышленности региона и его заместителя Владимира Пожарова. Защита заявила несколько ходатайств, пытаясь исключить из дела часть доказательств и оспорить законность оперативно-розыскных мероприятий, однако суд отклонил все просьбы, за исключением одного ходатайства Пожарова.

Основные споры касались материалов, полученных с нарушениями, и вещественных доказательств, таких как часы и документы, которые, по мнению адвокатов, не имеют отношения к делу. Суд не принял доводы защиты о том, что часть протоколов была составлена до возбуждения уголовного дела и что следственные действия проводились с нарушениями уголовно-процессуального закона.

Суд разрешил приобщить к делу переписку между КБПА и заводом Орджоникидзе о необходимости увеличения мощности, что было важно для защиты Пожарова. Заседание завершилось с ожиданием прений, которые назначены на 1 и 4 июня.

Ольга Сергеева