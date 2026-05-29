В Саратове за пять миллионов рублей установят три новых светофора

Мэрия Саратова объявила аукцион на установку светофоров.

Комитет дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Саратова объявил аукцион на покупку и установку светофоров на трех улицах города. Информация о закупке опубликована на официальном портале Госзакупок.

Согласно документации, подрядчик за 5,5 миллионов рублей должен установить светофоры на следующих участках:

Пересечение улиц Аэропорт и Соколовой.

У дома №17 на Буровой.

У строения №33а на Шехурдина.

Кроме того, необходимо провести пуско-наладочные работы. Средний срок службы светофоров должен составлять не менее 10 лет, а гарантийный срок на работы по установке и модернизации объектов — один год. Установку светофоров необходимо завершить до 31 декабря 2026 года.

Ольга Сергеева