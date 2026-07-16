Суд продлил меру пресечения обвиняемому в коррупции экс-главе Вольского района

Андрей Татаринов находится под домашним арестом.

Волжский районный суд Саратова продлил меру пресечения бывшему руководителю администрации Вольского района Андрею Татаринову до 13 августа включительно. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Татаринов занимал должность с 2021 по февраль 2025 года, до этого возглавлял ЗАТО Шиханы. По версии следствия, в 2020 году он согласовал незаконную добычу природных ресурсов, чем нанёс крупный ущерб экологии. В период работы в Вольском районе он не признал аварийными несколько ветхих домов, что помешало переселению жильцов.

Экс-чиновника задержали в январе 2026 года. Ему вменяют злоупотребление и превышение должностных полномочий (ст. 285 и 286 УК РФ). Судья Анна Галишникова продлила домашний арест бывшего главы района на 25 суток.

В этот период Татаринову запрещено общение с фигурантами и свидетелями, использование интернета и средств связи, а также отправка корреспонденции (кроме судебной и правоохранительной).

Ольга Сергеева