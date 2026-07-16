Власти Саратова хотят реставрировать неприглядный колледж имени Яблочкова

В Саратове планируют реставрацию здания колледжа радиоэлектроники.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил колледж радиоэлектроники — структурное подразделение СГУ — и сообщил о решении провести реставрацию здания. По его словам, учреждение обладает высоким конкурсом среди абитуриентов (14 человек на место), и создание современных условий может повысить его привлекательность для студентов из других регионов.

Володин рекомендовал руководству университета подготовить проект реставрационных работ и приступить к их реализации в текущем году.

Здание колледжа им. Яблочкова было построено в 1900 году. После пожара 1964 года его восстанавливали и частично реконструировали: была выполнена надстройка дополнительных этажей, общая площадь в настоящее время составляет 12 тыс. кв. м. Капитального ремонта в здании не проводилось длительное время.

Ранее студенты сообщали о проблемах с отоплением, влажностью и кровлей. На эти нарушения обращали внимание прокуратура и Роспотребнадзор.

Ольга Сергеева