Суд в Саратове лишил «недостойного» отца наследства погибшего на СВО сына

В Саратове рассмотрели иск местной жительницы о признании экс-супруга «недостойным наследником».

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда, не уточнив, когда происходили события.

Отмечается, что у пары был сын, который погиб в ходе специальной военной операции. После гибели бойца мужчина стал претендентом на наследство и соцподдержку, однако бывшая супруга выступила против. Она утверждала, что гражданин не участвовал в воспитании сына и не платил после развода алименты на его содержание.

Женщина проиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Кассационный суд поддержал часть ее требований, оставив за мужчиной право на наследство.

Супруги дошли до Верховного суда РФ, который направил дело на пересмотр в Саратовский облсуд.

В итоге вчера облсуд лишил мужчину прав на наследство.

Напомним, ранее Верховный суд России разобрался в споре родителей Никиты Беспалова, погибшего участника специальной военной операции из Саратова. Отца погибшего также признали «недостойным наследником».

Ольга Сергеева