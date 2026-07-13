Суд в Саратове заступился за известную американскую компанию Gillette

Саратовский суд наказал аткарского бизнесмена за контрафактные кассеты Gillette на Wildberries.

Предприниматель из Аткарского района через магазин Vaness на маркетплейсе торговал сменными блоками для бритв под известным брендом. В декабре 2025 года он продал одну такую кассету — и это зафиксировала американская компания The Gillette Company LLC, предоставив суду видео, чек и сам товар.

Арбитражный суд региона признал нарушение исключительных прав. Правообладатель просил 100 тысяч рублей компенсации, но суд снизил сумму до 20 тысяч — по 10 тысяч за каждый эпизод.

Помимо этого, бизнесмену предстоит возместить госпошлину, почтовые и другие судебные расходы.

Ольга Сергеева