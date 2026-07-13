В Саратове заподозрили угрозу обрушения аварийного МКД на 2-й Прокатной

Аварийную многоэтажку на 2-й Прокатной в Саратове спасают от обрушения.

Администрация Ленинского района ищет подрядчика для усиления конструкций шестиэтажного дома № 31. Здание числится аварийным уже несколько лет, но жильцы до сих пор не расселены.

Власти решили укрепить крышу, стены и оконные проёмы — чтобы избежать внезапного обвала. Работы нужно завершить до 28 августа. Начальная цена контракта — 3,1 млн рублей, финальная сумма определится на торгах.

В мэрии подчёркивают: меры носят превентивный характер. Когда начнётся переселение — пока не уточняется.

Ольга Сергеева