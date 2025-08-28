Суд вынес приговор по делу о столкновении теплохода с баржами на Волге

Второй помощник капитана теплохода признан виновным в нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба. Инцидент произошел 17 апреля 2024 года на реке Волге в Саратовской области.

Суд установил, что осужденный грубо нарушил правила судовождения, что привело к столкновению с баржами. В результате аварии теплоход получил механические повреждения, а также был причинен значительный материальный ущерб.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы. Собранные следствием доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора по части 1 статьи 263 УК РФ. Дело расследовалось Саратовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления СК РФ.