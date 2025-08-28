В Саратовской области задержали группу мошенников, обманывающих пенсионеров под видом чистки вентиляции

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Саратовской области пресекли деятельность организованной группы, которая навязывала пенсионерам платные услуги по чистке вентиляции. Данная услуга должна предоставляться управляющими компаниями бесплатно.

43-летний организатор из Саратова создал фирму и нанял не менее 9 сообщников. Он лично обучал их методам психологического воздействия на пожилых людей. Псевдомонтажники, не имея профессиональных навыков, имитировали работы и взымали плату за ненужные услуги, в том числе за замену вентиляционных решеток.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Организатор группы арестован, его ближайший помощник находится под домашним арестом, остальные участники — под подпиской о невыезде. Изъяты предметы, использовавшиеся для совершения преступлений, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность.