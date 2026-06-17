Суд закрыл дело саратовского депутата-коммуниста Анидалова о митинге

Суд в Саратове прекратил дело против депутата Александра Анидалова за отсутствием состава правонарушения.

Фрунзенский районный суд Саратова 16 июня прекратил административное производство в отношении депутата Саратовской областной думы от КПРФ. Решение было принято «ввиду отсутствия состава правонарушения», сообщает пресс-служба суда.

Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший 1 мая 2026 года. По данным полиции, депутат был задержан на выходе из здания регионального парламента и обвинялся в организации публичного мероприятия без уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) во время митинга у ТЦ «Детский мир».

Первоначально информацию о прекращении дела опубликовал коллега Анидалова по партии Денис Буланов в социальных сетях. Судебное постановление подтверждает эти сведения, полностью снимая обвинения с парламентария.

Ольга Сергеева