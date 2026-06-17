Совет Федерации утвердил Романа Пантелеева с Камчатки на пост прокурора Саратовской области

Совет Федерации утвердил кандидатуры на должности прокуроров нескольких регионов России.

На заседании 16 июня сенаторы рассмотрели и поддержали кандидатуры Романа Пантелеева на пост прокурора Саратовской области, Сергея Филипенко — Воронежской области, Дениса Авдеева — Дагестана, а также Ивана Грибова — Башкортостана.

Роман Пантелеев родился в 1980 году в Петропавловске-Камчатском. Он окончил Тамбовский государственный технический университет в 2002 году и с тех пор работал в прокуратуре различных регионов, включая Челябинскую область и Приморский край. С апреля 2023 года занимал должность прокурора Амурской области.

Сергей Филипенко, родившийся в 1973 году в Челябинске, имеет более чем 25-летний опыт работы в органах прокуратуры. Он был назначен прокурором Саратовской области в октябре 2016 года и до этого занимал различные должности в прокуратурах Челябинской и Свердловской областей.

Теперь итоги рассмотрения кандидатур будут переданы председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования президента Российской Федерации, который примет окончательное решение по ротациям кадров в надзорном ведомстве.

Ольга Сергеева