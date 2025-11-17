Судимых чиновников в Саратовской области лишат доплат к пенсии

В Саратовскую областную Думу внесен законопроект о новых условиях отмены или прекращения дополнительного пенсионного обеспечения лиц, замещавших государственные должности Саратовской области.

Если поправки примут, обвинительный приговор или наличие недвижимости за рубежом приведут к лишению доплат.

Инициатива принадлежит 16 депутатам, включая председателя областной Думы Алексея Антонова.

Лица, имеющие обвинительные приговоры или активы за рубежом, должны понимать, что это несовместимо с предоставлением им дополнительных выплат за счет налогоплательщиков,

– заявил Алексей Антонов.

Ранее в регионе уже отменили ежемесячные доплаты к пенсии для лиц, занимавших государственные должности и имевших иностранное гражданство, вид на жительство или иное право на постоянное проживание за рубежом.

Аналогичные ограничения были введены для муниципальных депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления.

Также отменяла доплаты судимость за коррупционное правонарушение.

Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.

Ольга Сергеева