Украинский БПЛА сбили ночью над «соседом» Саратовской области

Над Воронежской областью, граничащей с Саратовской, в ночь на 17 ноября был уничтожен один из 31 украинских беспилотников, сбитых системами ПВО России.

Остальные дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской и другими областями.

Для Саратовской области угроза с воздуха в 2025 году остается актуальной — регион уже несколько раз подвергался массовым атакам. Во время последнего крупного налета в ночь на 14 ноября силами ПВО было уничтожено 45 дронов, атака привела к повреждениям гражданской инфраструктуры.

Ольга Сергеева