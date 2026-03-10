Судоводитель в Саратове лишился своего диплома из-за плохой сдачи экзамена

В Саратове суд аннулировал диплом судоводителя, сданный с «двойкой».

Кировский районный суд Саратова удовлетворил иск транспортной прокуратуры и отменил действие диплома судоводителя прогулочного судна, выданного мужчине, который фактически провалил экзамен.

Проверка надзорного ведомства в Саратовском районе водных путей и судоходства (филиал ФБУ «Администрация Волжского бассейна») показала, что квалификационная комиссия проигнорировала неудовлетворительные ответы кандидата и неправомерно выдала ему диплом.

Руководителю учреждения внесли представление. В итоге суд обязал как самого владельца, так и ФБУ сдать документ для уничтожения. Теперь мужчина не имеет законного права управлять судами.

Ольга Сергеева