Вячеслав Володин анонсировал второй этап работ в Ботаническом саду СГУ

Спикер Госдумы провел совещание по благоустройству второй очереди Ботанического сада СГУ.

Вячеслав Володин обсудил в формате видеоконференции ход подготовки к реконструкции второй очереди Ботанического сада Саратовского государственного университета. Информация об этом появилась в Telegram-канале его сторонников «Володин Саратов».

Речь идет об участке площадью 9,6 гектара, который долгие годы остается в необустроенном состоянии. Там десятилетиями не проводилось серьезного ремонта, отсутствует необходимая инфраструктура. При этом на данной территории сосредоточены важные научные и образовательные объекты: коллекции отдела Флоры и растительности, экспозиции отдела Интродукции цветочно-декоративных культур, а также учебно-научная лаборатория «Экспериментальный питомник».

Как отмечается в сообщении, Вячеслав Володин намерен проработать варианты финансирования и организации работ, чтобы завершить второй этап благоустройства до сентября 2026 года.

Напомним, что идею привести в порядок Ботанический сад СГУ спикер Госдумы анонсировал еще в марте 2025 года. Уже в ноябре того же года первая очередь была завершена, и обновленный сад открыл двери для посетителей.

Ольга Сергеева