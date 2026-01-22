«Сундук храбрости #СВОим»: общая забота о защитниках объединяет саратовцев

В Саратовской области дан старт проекту «Сундук храбрости #СВОим».

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», эта инициатива реализуется уже не первый год. В этом году проект расширил свои границы и призван передать тепло и поддержку землякам, участвующим в специальной военной операции, во время их лечения в госпиталях.

Проект стал результатом совместной работы Автономной некоммерческой организации поддержки семьи и детства «Мы вместе детям», Саратовского регионального отделения «Союз женщин России» и активистов «Движения Первых» ЗАТО Светлый. Он доказывает, что стремление поддержать наших защитников является тем самым общим делом, которое крепко объединяет людей разных поколений по всей стране.

Первый обновленный сундук уже занял свое почетное место в одном из госпиталей, где восстанавливают силы после ранений участники специальной военной операции. Внутри сундука защитники найдут не просто вещи, а весточки из дома: искренние письма, трогательные открытки, сладости и памятные сувениры, сделанные с любовью.

С самого начала проведения СВО жители области делают всё возможное для своих героев, и эта акция стала очередным важным шагом в большом марафоне добра.

Присоединиться к акции может любой желающий, обратившись в общественные организации – АНО «Мы вместе детям», Саратовское региональное отделение «Союз женщин России», отделение «Движения Первых» ЗАТО Светлый.

Подготовила Ольга Сергеева