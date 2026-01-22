Стала известна средняя стоимость поддержанного легкового автомобиля в Саратовской области

Подержанные легковые автомобили (не старше 15 лет) в России по итогам 2025 года в среднем стоят 1,98 млн рублей.

Аналитики «Авто.ру Оценка» установили, что цена на «бэу» машины снизилась на 5,5%, вернувшись к уровню 2023 года.

Расценки падали неравномерно: стоимость отечественных моделей уменьшилась на 5% (до 686 тыс. руб.), а иномарок — на 10% (до 2,17 млн руб.).

Наиболее значительное падение отмечено в Иркутской области (−21%), тогда как в Чечне, напротив, зафиксирован рост на 10,6%.

В Саратовской области средняя цена составила 1,01 млн рублей, что на 3,6% ниже показателя предыдущего года.

Алиса Эай