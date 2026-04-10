Священник из Саратова призвал не клеить изображения икон на пасхальные яйца

Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского Никита Горбик предостерег верующих от использования наклеек с ликами святых и храмов на яйцах.

По его словам, после праздника такие изображения часто оказываются в мусоре.

Батюшка также объяснил, что печь куличи, красить яйца и убирать дом можно в любой день Страстной седмицы, но только если это не мешает богослужениям. Он напомнил, что есть куличи до Пасхи нельзя — это непостная пища.

Горбик посоветовал освящать угощения в субботу утром, а главным в празднике назвал ночную литургию и причастие. При этом цвет яиц может быть любым, хотя красный традиционно связан с Воскресением Христовым.

