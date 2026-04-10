В Саратовской области введут выплаты для студенческих семей

В регионе расширяют пакет мер социальной поддержки семей с детьми.

Новую инициативу прокомментировала член Общественной палаты области, президент Благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» и координатор партийного проекта «Крепкая семья» Алла Фетисова.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин в отчете перед депутатами областной Думы, решение о введении дополнительных льгот принято во исполнение поручений президента Владимира Путина.

Ключевой новацией станет единовременная выплата для студенческих семей. При рождении ребенка молодые родители, совмещающие учебу с воспитанием детей, получат 200 тысяч рублей.

«Это важный и своевременный шаг, который заслуживает высокой оценки. Поддержка станет реальной помощью для молодых родителей и существенным вкладом в будущее региона, — заявила Фетисова. — Власть слышит запросы общества и действует на опережение, создавая новые возможности и перспективы».

Общественница выразила уверенность, что инициатива найдет широкий отклик у жителей области.

Ольга Сергеева