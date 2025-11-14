Священники начнут отговаривать беременных женщин от абортов в клиниках Саратова

В Саратове к женским консультациям прикрепили священников для работы с пациентками.

Соответствующий указ подписал митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.

На сайте митрополии опубликован список из 19 медучреждений, к каждому из которых прикреплен один священнослужитель. Их задачей станет «духовное окормление» пациенток и персонала.

Инициатива реализуется на фоне тенденции к ограничению абортов в регионах России.

Как ранее сообщалось, 752 частные клиники в 14 субъектах РФ добровольно отказались от лицензии на проведение искусственного прерывания беременности.

Ольга Сергеева