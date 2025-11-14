Михаил Исаев поздравил лауреатов премии «Юные дарования Саратова»

Мэр Саратова вручил юным талантам награды.
Вот уже 22-й год подряд вручение премии «Юные дарования Саратова» становится важным моментом в жизни города, отмечая впечатляющие достижения юных дарований в сфере искусства.
Мероприятие продолжает служить важной платформой для поддержки и признания творческих достижений молодежи, вдохновлять на дальнейшие победы и развитие.
В этом году из 59 участников были выбраны 20 лучших учащихся по 12 специальностям. Премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» присуждена:
Канаеву Роману;
Шангай Артему;
Коротину Даниилу;
Киселеву Георгию;
Кулакову Матвею;
Цапаевой Елизавете;
Стратичуку Роману;
Тулеевой Диане;
Куркину Федору;
Авдеевой Маргарите;
Сабитовой Эльмире;
Поликарповой Варваре;
Антроповой Дарье;
Пужляковой Яне;
Арстановой Адель;
Шмачковой Эмилии;
Пугачевой Ярославе;
Кононовой Софии;
Алексеенко Владимиру;
Бочкареву Даниилу.
«Саратовская земля богата творческими людьми прославившими наш любимый город, нашу страну. Ваши победы на всероссийских и международных конкурсах, выставки, концерты и спектакли, – весомый вклад в культурный код нашего города. Вы своими успехами создаете ту творческую среду, которая делает жизнь вокруг ярче», — отметил Михаил Исаев, приветствуя участников мероприятия.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.
Подготовила Ольга Сергеева