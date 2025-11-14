Михаил Исаев поздравил лауреатов премии «Юные дарования Саратова»

Мэр Саратова вручил юным талантам награды.

Вот уже 22-й год подряд вручение премии «Юные дарования Саратова» становится важным моментом в жизни города, отмечая впечатляющие достижения юных дарований в сфере искусства.

Мероприятие продолжает служить важной платформой для поддержки и признания творческих достижений молодежи, вдохновлять на дальнейшие победы и развитие.

В этом году из 59 участников были выбраны 20 лучших учащихся по 12 специальностям. Премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» присуждена:

Канаеву Роману;

Шангай Артему;

Коротину Даниилу;

Киселеву Георгию;

Кулакову Матвею;

Цапаевой Елизавете;

Стратичуку Роману;

Тулеевой Диане;

Куркину Федору;

Авдеевой Маргарите;

Сабитовой Эльмире;

Поликарповой Варваре;

Антроповой Дарье;

Пужляковой Яне;

Арстановой Адель;

Шмачковой Эмилии;

Пугачевой Ярославе;

Кононовой Софии;

Алексеенко Владимиру;

Бочкареву Даниилу.

«Саратовская земля богата творческими людьми прославившими наш любимый город, нашу страну. Ваши победы на всероссийских и международных конкурсах, выставки, концерты и спектакли, – весомый вклад в культурный код нашего города. Вы своими успехами создаете ту творческую среду, которая делает жизнь вокруг ярче», — отметил Михаил Исаев, приветствуя участников мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Подготовила Ольга Сергеева