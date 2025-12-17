Свыше 300 000 саратовцев бесплатно получают льготные препараты

В Саратовской области более 300 тысяч жителей получают льготные лекарственные препараты.

Об этом в эфире программы «Вести. Интервью» сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

Глава ведомства отметил, что программа льготного лекарственного обеспечения является ключевой социальной задачей. Она способствует снижению риска осложнений, уменьшению уровня инвалидности и увеличению продолжительности жизни пациентов. К числу льготников относятся онкологические больные, пациенты с сахарным диабетом и перенёсшие сердечно-сосудистые заболевания.

На реализацию программы в 2025 году выделено более 5,5 миллиардов рублей. По инициативе губернатора Романа Бусаргина с апреля текущего года финансирование неоднократно увеличивалось.

Дополнительные средства позволили закупить все необходимые препараты. Теперь жители региона, имеющие право на льготные лекарства, будут обеспечены ими в полном объёме.

Ольга Сергеева