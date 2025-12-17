В Саратове планируют серьезно реформировать систему общественного транспорта

В регионе анонсировали масштабные изменения к 2028 году.

Губернатор Роман Бусаргин заявил о планах кардинально обновить систему общественного транспорта. Соответствующие задачи были озвучены 17 декабря на заседании областной думы.

Стратегия развития до 2028 года предусматривает два основных направления. Во-первых, продолжится увеличение количества автобусных маршрутов, работающих по надёжной схеме брутто-контрактов. Во-вторых, особая роль отведена трамвайному сообщению: его планируют существенно усилить, «нагрузить» новыми пассажиропотоками и сделать максимально доступным для жителей.

Бусаргин отметил, что 2025 год стал переломным этапом в выполнении социальных обязательств, и реформа транспорта является одним из ключевых проектов для повышения качества жизни в регионе.

Ольга Сергеева