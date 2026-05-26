Свыше 4,5 тысяч саратовских ИП выбрали онлайн-взаимодействие с регоператором по обращению с ТКО

Количество пользователей личного кабинета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Саратовского филиала «Ситиматик» продолжает расти. В мае 2026 года их число достигло 4,5 тыс. человек.

Пик новых регистраций пришелся на первый квартал года, а количество посещений личного кабинета традиционно возрастает в период выставления платежных документов.

Онлайн-платформа позволяет предпринимателям без посещения офиса регоператора получить доступ к актуальным и архивным документам, платежным сервисам, а также отправлять запросы на разъяснения. Самыми популярными функциями по-прежнему остаются внесение изменений в действующие договоры и выгрузка архива начислений.

Пользователи личного кабинета неоднократно отмечали его удобство, простоту использования и возможность решить вопросы оперативно и без необходимости посещения офисов очного обслуживания. Все это значительно упрощает взаимодействие и ускоряет решение возникающих вопросов.

Напомним, личный кабинет саратовского регоператора по обращению с ТКО находится на сайте 64.citymatic.ru в разделе «Юрлицам». Для начала работы необходимо пройти простую регистрацию или авторизацию. Видеоинструкция, помогающая быстро освоить все доступные функции, находится по ссылке: https://vk.cc/ctmuUZ. При возникновении дополнительных вопросов предприниматели могут обратиться к специалистам контакт-центра по телефону: 8 (8452) 25-64-90.