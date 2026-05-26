На строительство общежития для Саратовской консерватории выделили 923,7 млн рублей

Новый объект появится в районе Стрелки.

В Саратове готовится масштабное расширение инфраструктуры для студентов местной консерватории.

Учреждение запустит процедуру выбора подрядчика для возведения нового общежития. Соответствующая закупка размещена на официальном портале государственных контрактов.

История проекта насчитывает несколько лет — первые анонсы о планах строительства прозвучали достаточно давно. Ключевые шаги к реализации замысла были сделаны сравнительно недавно: земельный участок под будущее здание выделили ещё в 2023 году, однако официальное разрешение на проведение строительных работ удалось получить лишь в апреле текущего года.

Будущее общежитие спроектировано как девятиэтажное здание, рассчитанное на 350 мест. Это позволит существенно расширить возможности размещения студентов и снизить нагрузку на уже действующую инфраструктуру.

Финансовые параметры проекта тоже впечатляют: стартовая цена контракта составляет 923,7 миллиона рублей. При этом итоговая сумма может оказаться ниже — она будет сформирована в ходе конкурсных торгов с участием потенциальных подрядчиков.

Ключевые даты реализации проекта уже определены:

отбор подрядчика запланирован на 15 июня;

завершить строительство необходимо до конца 2028 года.

Сейчас Саратовская консерватория обеспечивает проживание студентов в трёх действующих общежитиях, расположенных:

на улице Радищева;

на проспекте Энтузиастов;

на проспекте 50 лет Октября.

Новый объект в районе Стрелки станет четвёртым общежитием учебного заведения и поможет удовлетворить растущий спрос на места для проживания учащихся.

Ольга Сергеева