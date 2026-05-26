Саратовцев предупредили, за какие долги лишат водительских прав

В России судебные приставы могут временно ограничить право на управление автомобилем.

Ограничение накладывается в двух основных ситуациях. Во‑первых, в рамках исполнительного производства — если у гражданина есть непогашенная задолженность. Во‑вторых, при неявке в военкомат без уважительной причины по повестке.

Ключевое условие для введения запрета на управление ТС — сумма долга свыше 10 тысяч рублей, которая не была погашена в установленный срок.

Особо строго контролируются следующие виды задолженностей: долги по алиментам, выплаты в качестве компенсации за причинённый вред здоровью, платежи по случаю утраты кормильца, возмещение ущерба от преступных действий, а также неоплаченные административные штрафы за нарушения, связанные с использованием специальных прав (например, штрафы ГИБДД).

Мера может применяться и вне связи с денежными долгами. Яркий пример — ситуации, когда родитель уклоняется от выполнения обязанностей по воспитанию детей. В таких случаях временное лишение водительских прав выступает дополнительным стимулом для исполнения требований суда.

Период действия запрета не фиксирован — он сохраняется до наступления одного из двух событий. Первое — полное погашение задолженности. После оплаты долга необходимо уведомить службу судебных приставов: это ускорит процесс снятия ограничения. Второе — официальная отмена постановления об ограничении права управления транспортным средством (например, при оспаривании решения в судебном порядке).

После выполнения любого из этих условий право на управление автомобилем восстанавливается в полном объёме.

Ограничение касается всех категорий транспортных средств, которыми вправе управлять владелец водительского удостоверения. Информация о запрете вносится в базу данных ГИБДД — сотрудники ДПС могут проверить статус водителя в любой момент. Игнорирование запрета (вождение при действующем ограничении) может привести к административной ответственности — вплоть до обязательных работ или ареста транспортного средства.

Ольга Сергеева