«Т Плюс» модернизирует 15 километров теплосетей в Саратове и Балакове в 2026 году

В 2026 году Саратовский филиал «Т Плюс» проведет масштабное обновление тепловой инфраструктуры в Саратове и Балакове.

Суммарный объем работ составит 15,3 километра: энергетики реконструируют 2,6 километра и заменят более 12,7 километра тепломагистралей.

В рамках летней ремонтной кампании обновление коммуникаций затронет улицы Чернышевского, Степана Разина, Большой Горной в Саратове и Вокзальную в Балаково. Изношенные сети планируется заменить на современные трубопроводы высокой заводской готовности с изоляцией из пенополиуретана, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля. Это позволит удаленно контролировать параметры работы теплотрассы. Также установят новые железобетонные тепловые каналы, компенсаторы, задвижки и другое оборудование. Мероприятия направлены на повышение надёжноститеплосети в зимнее время.

В первом полугодии 2026 года специалисты приступят к обновлению тепловой изоляции на трубопроводах большого диаметра. Замена старого покрытия запланирована на сетях по улицам Тархова, Топольчанской, Томской, Лебедева-Кумача, Днепропетровской, Мелиораторов и проспекту Энтузиастов в Саратове. Энергетики используют современные материалы, устойчивые к влаге и перепадам температур, что позволит не только сократить потери тепла, но и продлить срок безаварийной службы труб.

Важно отметить, что эти работы проводятся круглогодично и не требуют отключения горячего водоснабжения у потребителей.

Формирование перечня участков ведется в том числе с учетом обратной связи от горожан. Сообщения о поврежденной или отсутствующей изоляции поступают от жителей через диспетчерскую службу и в социальных сетях. Эта информация анализируется специалистами и включается в планы ремонтов. Объем и список адресов на второе полугодие 2026 года будет утвержден после завершения анализа текущего состояния теплосетей.

