В Энгельсе на ямочный ремонт выделили 10 миллионов рублей

В текущем году на проведение текущего ремонта дорог, в том числе с использованием литого асфальтобетона, выделено порядка 10 миллионов рублей.

Об этом сообщил глава администрации Энгельсского района Максим Леонов.

Отмечается, что технология позволяет работать даже при минусовых температурах, поэтому дорожная служба приступила к асфальтированию сразу после подготовки поверхности, чтобы минимизировать неудобства для автолюбителей. Для обеспечения проезда работы по возможности будут проводиться и в ночное время.

При формировании плана первоочередных работ учитывали мнение жителей, которые оставляли обращения в социальных сетях. На первом этапе планируется отремонтировать проблемные участки:

на улице Нестерова;

на улице Пушкина;

на пересечении Полтавской и Космонавтов;

на 148-й Черниговской дивизии в районе пересечения с улицей Строительной.

Подготовила Ольга Сергеева