Стартовал прием заявок от регионов на проведение марафона «Знание.Первые»

Регионы России приглашают к участию в конкурсе на право принять у себя весенний марафон «Знание.Первые».

Мероприятие войдет в серию событий, приуроченных к Году единства народов России. Об этом сообщает организатор конкурса — Российское общество «Знание».

Конкурс пройдет в несколько этапов: сбор заявок, отбор претендентов и определение победителей. Региональные площадки для проведения марафона выберет конкурсная комиссия, в состав которой войдут опытные эксперты. Итоги будут опубликованы на официальном сайте Общества в начале марта.

По итогам отбора комиссия определит до 10 регионов, которые станут центрами обширной просветительской программы. Перед участниками выступят выдающиеся представители этносов России: государственные деятели, ученые, мастера культуры и искусства, спортсмены, Герои РФ.

Марафон состоится в преддверии Дня коренных малочисленных народов РФ. За три дня событие объединит более 18 тысяч участников на площадках в разных городах России. Свыше 100 лекторов — государственных и общественных деятелей, руководителей компаний, предпринимателей, ученых, мастеров культуры и искусства, спортсменов, блогеров — расскажут молодежи о единстве народов как основе достижений России в самых разных сферах: от науки до спорта.

Подготовила Ольга Сергеева