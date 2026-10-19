«Т Плюс» начинает отопительный сезон в жилом фонде Саратова

Саратовский филиал «Т Плюс» в соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Город Саратов» приступает к поэтапному подключению к отоплению многоквартирных домов областного центра в зоне своей ответственности.

Запуск систем теплоснабжения будет осуществляться по заявкам управляющих организаций в соответствии с утверждённым графиком и фиксироваться составлением акта подачи ресурса. Заявка подтверждает готовность дома к приёму тепла, а акт подачи ресурса определяет начало начисления платы за поставленное тепло с даты составления.

Пуск отопления — сложный технологический процесс, поэтому на подачу полного объёма тепла всем потребителям с момента начала отопительного сезона требуется время. Полная циркуляция и прогрев систем в многоквартирных домах, особенно в высотных зданиях, занимают от нескольких часов до нескольких дней — в зависимости от состояния внутридомовых сетей. Управляющие компании обязаны обеспечить качественное распределение теплоносителя внутри домов: отрегулировать режим, устранить возможные дефекты, удалить воздух из внутридомовых труб.

Уточнить дату включения тепла в конкретный дом жители могут в своей управляющей компании. Её контакты размещены на информационных досках или квитанциях за содержание дома. Также для клиентов работает Тепловая справочная служба: https://tss.tplusgroup.ru.