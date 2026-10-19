Вавиловский университет зарегистрировал платформу «АГРОТРЕК» — российскую замену зарубежным системам мониторинга сельхозтехники

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Учёные Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова получили официальное свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ на платформу «АГРОТРЕК» — отечественную разработку для сбора, обработки и визуализации телеметрических данных сельскохозяйственной техники.

Свидетельство № 2026689695 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Авторы разработки — ученые института инженерии и робототехники Роман Гончаров, Александр Исаев и Сергей Шишурин.

Что умеет «АГРОТРЕК»?

Платформа решает одну из ключевых проблем современного АПК: техника непрерывно генерирует данные о местоположении, режимах работы и состоянии, но на практике эти данные почти не используются. Наземные машины, агродроны и оросительные системы контролируются разрозненно, техобслуживание ведётся на бумаге, а механик в поле не имеет доступа к документации и оперативной консультации специалиста.

«АГРОТРЕК» объединяет всё это в единой цифровой среде:

Мониторинг на карте в реальном времени — тракторы, погрузчики, дождевальные машины и агродроны отображаются на одной карте.

Расчёт ключевых показателей — маршрут, пробег, скорость, моточасы, расход топлива, циклы пуска/останова двигателя.

Выявление отклонений — слив топлива, выход из геозоны, превышение скорости с мгновенными уведомлениями.

Электронный журнал ТО — пошаговые технологические карты, подтверждение каждой операции.

Удалённая поддержка — видеосвязь с экспертом дилерского центра прямо у машины.



Главная фишка — AR-модуль для очков дополненной реальности.

Инженер надевает AR-очки — и видит технологическую карту, справочную информацию и связь с удалённым экспертом прямо в поле зрения. Руки остаются свободными для работы с инструментом, не нужно отвлекаться на бумагу или экран смартфона.

Каждый шаг подтверждается отметкой: «выполнено», «требуется ремонт» или «выявлена неисправность». Фотофиксация узлов прикрепляется к отчёту автоматически. Удалённый эксперт видит то же, что и инженер, через камеру очков, и голосом подсказывает порядок действий.

Это сокращает время устранения отказов, простои техники и число выездов специалистов.



Архитектура без разрывов

Платформа работает с бортовыми терминалами ГЛОНАСС/GPS разных производителей и не требует замены штатного оборудования. Данные передаются по GSM/GPRS с подтверждением доставки: при потере связи в зонах неустойчивого покрытия информация сохраняется в энергонезависимой памяти терминала и передаётся повторно после восстановления канала.

История работы техники сохраняется без разрывов.

Иерархия «регион → хозяйство (дилерский центр) → техника» позволяет масштабировать систему от одного предприятия до целого региона без изменения программного обеспечения.

Импортозамещение и технологическая независимость

«АГРОТРЕК» — отечественная разработка, не зависящая от облачных сервисов зарубежных производителей техники. Платформа работает с машинами разных марок и годов выпуска: в реестре одновременно учитывается наземная техника (тракторы, погрузчики и другие самоходные машины), агродроны (беспилотные авиационные системы) и оросительные системы.

Для кого создана платформа

Инженер надевает AR-очки — и видит технологическую карту, справочную информацию и связь с удалённым экспертом прямо в поле зрения. Руки остаются свободными для работы с инструментом, не нужно отвлекаться на бумагу или экран смартфона. Каждый шаг подтверждается отметкой: «выполнено», «требуется ремонт» или «выявлена неисправность». Фотофиксация узлов прикрепляется к отчёту автоматически. Удалённый эксперт видит то же, что и инженер, через камеру очков, и голосом подсказывает порядок действий. Это сокращает время устранения отказов, простои техники и число выездов специалистов. Платформа работает с бортовыми терминалами ГЛОНАСС/GPS разных производителей и не требует замены штатного оборудования. Данные передаются по GSM/GPRS с подтверждением доставки: при потере связи в зонах неустойчивого покрытия информация сохраняется в энергонезависимой памяти терминала и передаётся повторно после восстановления канала. История работы техники сохраняется без разрывов. Иерархия «регион → хозяйство (дилерский центр) → техника» позволяет масштабировать систему от одного предприятия до целого региона без изменения программного обеспечения. Импортозамещение и технологическая независимость «АГРОТРЕК» — отечественная разработка, не зависящая от облачных сервисов зарубежных производителей техники. Платформа работает с машинами разных марок и годов выпуска: в реестре одновременно учитывается наземная техника (тракторы, погрузчики и другие самоходные машины), агродроны (беспилотные авиационные системы) и оросительные системы. Для кого создана платформа Руководители сервисных служб — мобильное приложение для планирования задач и контроля техники вне офиса.

Инженеры и механики — приложение «Удалённая поддержка» с пошаговыми картами ТО и AR-режимом.

Диспетчеры и администраторы — веб-интерфейс с картой, отчётами и справочниками.

Органы гостехнадзора — в перспективе: технический осмотр самоходных машин по технологической карте в AR-очках с автоматическим формированием протокола.

«Мы создали платформу, которая превращает разрозненные данные от техники в управленческие решения. Инженер в поле получает подсказки прямо в поле зрения, руководитель видит картину по всему парку, а предприятие — сокращает простои и затраты на сервис. Это наш вклад в технологический суверенитет АПК», — отметил руководитель центра «Агроробототехника и VR/AR», доцент кафедры «Цифровое управление процессами в АПК», кандидат технических наук Роман Гончаров.

Ссылка на платформу: https://agrotrack64.ru/

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026689695 от 29 сентября 2026 г. Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова».

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