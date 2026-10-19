Саратовская лаборатория нашла антибиотики в курином филе и клей в колбасе

С начала 2026 года в Саратовской области исследовали 236 проб мяса и мясной продукции на содержание вредных веществ.

Данные по официальному запросу корреспондента «МК в Саратове» предоставили в испытательной лаборатории Приволжского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» (структура Россельхознадзора).

Специалисты проверяли продукты на остаточные количества ветеринарных препаратов — антибиотиков, сульфаниламидов, нитрофуранов и НПВП, — а также на наличие микробной трансглютаминазы.

Результаты оказались неутешительными. Следы антибиотика офлоксацина (группа хинолонов) обнаружили в курином филе грудки, а в сосисках «Рубленых» — бензилпенициллин. В сардельках «Любимые» эксперты выявили запрещённую микробную трансглютаминазу, известную как «мясной клей».

Напомним, с 2020 года использование микробной трансглютаминазы в пищевой промышленности в России запрещено.