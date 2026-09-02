«Т Плюс» обеспечит теплом новые учебные заведения Саратова в 2026 году

Саратовский филиал «Т Плюс» завершает комплекс работ по подключению к городской системе централизованного теплоснабжения пяти значимых для областного центра сооружений.

В текущем году энергетики построят более 400 метров новых тепловых сетей для подачи тепла в три школы, поликлинику и музейно-выставочный комплекс.Первым из запланированных к теплу уже подключён медицинский центр – поликлиника в микрорайоне Авиатор на улице Сдобнова.

До конца 2026 года тепло получат:

• школа на 1100 мест на проспекте Строителей;

• учебный корпус на 400 мест на улице Уфимцева;

• учебный корпус на 350 мест на 5-м Нагорном проезде;

• здание музейно-выставочного комплекса на улице Октябрьской.

Учебные заведения – объекты с высокой социальной нагрузкой. От надёжного теплоснабжения зависит стабильная работа образовательного процесса, комфорт учеников и педагогов. Именно поэтому компания уделяет особое внимание качеству и срокам выполнения работ.

Для надёжности энергоснабжения специалисты применяют современные трубы в пенополиуретановой изоляции. Все строительно-монтажные работы выполняются по согласованным графикам, в строгом соответствии с техническими условиями и нормами безопасности. Ввод этих зданий в эксплуатацию позволит создать комфортную среду для жителей Саратова.

Информация о новых подключениях размещена на официальном сайте компании. Оставить заявку можно через специализированный портал.