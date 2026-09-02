Триумф саратовцев в Миассе

Саратовские яхтсмены завоевали золото и серебро всероссийских соревнований в Миассе Челябинской области.

Команда региона выступила на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Кубок путешественника Федора Конюхова».

Наши яхтсмены порадовали результатами:

Максим Антонов и Ярослав Алмаев — победители среди юношей до 18 лет в классе «Кадет»

Арина Гончарова и Полина Шадура — серебряные призеры среди девушек до 18 лет в классе «Кадет»

Анастасия Смирнова — серебряный призер среди девушек до 16 лет в классе «Оптимист»

Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Артем Смирнов.

ФОТО: Министерство спорта Саратовской области