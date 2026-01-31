«Т Плюс» объяснила саратовцам существенное повышение платы за отопление в январе

В январских платёжках саратовцев за тепло сумма вырастет в сравнении с декабрём.

В «Т Плюс» объяснили, с чем связан рост платежей.

Основная причина — ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги, которая в этом году составила 1,7%. Это повышение связано с изменением налогового законодательства, а именно с увеличением ставки НДС.

Помимо этого, на окончательную сумму повлияли погодные условия. Аномальные холода в январе привели к необходимости увеличить количество подаваемой тепловой энергии для поддержания нормативной температуры в домах. Таким образом, пользователи оплачивают фактически потреблённый объём ресурса, который в этом месяце был выше.

Ольга Сергеева