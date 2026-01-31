Региональная выплата саратовским контрактникам на СВО выросла в два раза

С 1 февраля в Саратовской области вступают в силу новые правила для контрактников.

Размер единовременной региональной выплаты при поступлении на военную службу по контракту повышен до 2 миллионов рублей.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Роман Бусаргин. Как сообщает пресс-служба областного правительства, увеличенная выплата будет действовать для заключающих контракт с 1 февраля 2026 года.

Это решение следует за недавним повышением: с начала января текущего года сумма выплаты составляла 1 миллион рублей. Таким образом, за месяц размер пособия удвоился.

Для сравнения: в конце 2025 года, с 28 октября, выплата контрактникам устанавливалась на уровне 450 тысяч рублей. Ранее, с 1 февраля по 24 августа 2025 года, она равнялась 700 тысячам рублей, а в период с 25 августа по 27 октября 2025 года достигала максимальных 2,2 миллиона рублей.

Параллельно в регионе с 29 октября прекращено действие другой меры поддержки — выплат гражданам за содействие в привлечении новобранцев на контрактную службу. Это постановление было подписано вице-губернатором Михаилом Орловым.

Ольга Сергеева