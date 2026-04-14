В Саратове на пять дней перекрыли главный перекресток около вокзала

Ключевой перекресток у вокзала встал до конца недели.

Жителям и гостям областного центра придется скорректировать маршруты.

С утра понедельника, 14 апреля, в Кировском районе полностью заблокировано движение на одном из самых оживленных перекрестков вблизи железнодорожного вокзала.

Как пояснили в саратовском филиале «Т Плюс», причина ограничений — масштабная реконструкция подземной теплотрассы. Старые сети требуют замены, поэтому энергетики вскрыли дорожное полотно на пересечении улиц Кутякова и Степана Разина.

Красная зона для автомобилистов — направление от этого перекрестка непосредственно к вокзалу. Проезд здесь полностью перекрыт строительным забором и техникой.

Энергетики предусмотрели единственный путь. Добраться до цели можно по встречной полосе — той, что ведет от вокзала. Будьте внимательны: схема движения временно изменена, знаки дублируют объезд.

Ограничения будут действовать пять суток: с 14 по 18 апреля включительно.

Ольга Сергеева