«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания теплосетей в Саратове

Саратовский филиал «Т Плюс» c 1 по 22 июля проведёт гидравлические испытания теплосетей от Саратовской ГРЭС, а также ряда котельных и ЦТП в разных районах города.

Энергетики проверят на прочность трубопроводы, проходящие по проспекту Столыпина, площади Кирова, улицам 2-й Садовой, Астраханской, Химической, Новоузенской и другим.

На время проверки подача горячей воды в жилые дома и социальные объекты будет приостановлена. График мероприятий согласован с администрацией города. Так, испытания пройдут: