«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания теплосетей в Саратове

Саратовский филиал «Т Плюс» c 1 по 22 июля проведёт гидравлические испытания теплосетей от Саратовской ГРЭС, а также ряда котельных и ЦТП в разных районах города.
Энергетики проверят на прочность трубопроводы, проходящие по проспекту Столыпина, площади Кирова, улицам 2-й Садовой, Астраханской, Химической, Новоузенской и другим.
На время проверки подача горячей воды в жилые дома и социальные объекты будет приостановлена. График мероприятий согласован с администрацией города. Так, испытания пройдут:
- с 1 по 7 июля – на теплосетях от ЦТП на ул. Лесной и ул. Химической;
- с 1 по 14 июля – на теплосетях от котельной на ул. К. Маркса;
- со 2 по 8 июля – на теплосетях от котельной на ул. Гвардейской;
- со 2 по 15 июля – на теплосетях от Саратовской ГРЭС;
- со 2 по 22 июля – на теплосетях от ЦТП на ул. Политехнической, ул. 2-й Садовой, ул. Новоузенской, ул. Чапаева, ул. Симбирцева;
- с 3 по 8 июля – на теплосетях от ЦТП на ул. Куприянова;
- с 3 по 16 июля – на теплосетях от котельной на ул. Южной;
- с 4 по 9 июля – на теплосетях от ЦТП на ул. Центральной.
Гидравлические испытания — это важная часть подготовки города к зиме. Они позволяют обнаружить в трубопроводах слабые места, которые могут привести к повреждениям в будущем. Проведение испытаний в летний период минимизирует риски для потребителей и обеспечивает бесперебойное теплоснабжение зимой.
- Во время проверки теплосетей необходимо соблюдать меры предосторожности:
⦁ Не приближаться к надземным трубопроводам и тепловым камерам;
⦁ Не оставлять автотранспорт вблизи энергообъектов;
⦁ Не заходить за ограждения ремонтных работ и быть внимательным при передвижении рядом с ними.
Список адресов, попадающих в зону испытаний, опубликован на официальном сайте (https://www.tplusgroup.ru/org/saratov/clients/informacija-ob-otkljuchenii-gvs-i-otoplenija/) и на портале Тепловой справочной службы: https://tss.tplusgroup.ru/. (https://tss.tplusgroup.ru/)