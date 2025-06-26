В саратовских электричках с июля сбор увеличат до 100 рублей

С 1 июля в саратовских электричках подорожает штраф за отсутствие билета в пути.

АО «Саратовская ППК» объявило о повышении сбора за оформление проездного документа в пригородных поездах. Теперь пассажирам без билета придется заплатить 100 рублей.

Новые правила:

Штраф действует только при посадке на станциях с работающими кассами

На остановках без кассовых пунктов сбор не взимается

Билеты можно купить заранее через мобильные приложения РЖД, «Яндекс.Электрички» или «Про.Транспорт»

Дополнительный сбор представляет собой плату за услугу оформления билета непосредственно в вагоне электрички. В компании напоминают, что согласно железнодорожным правилам, пассажиры обязаны приобретать билеты до посадки на станциях с кассами.