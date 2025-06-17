 «Т Плюс» проверит на прочность и плотность теплосети в Ленинском районе Саратова





С 23 июня по 8 июля Саратовский филиал «Т Плюс» проведёт гидравлические испытания теплосетей в Ленинском районе города Саратова. Энергетики проверят напрочность и плотность трубопроводы от Саратовской ТЭЦ-5 и котельной по ул. Ломоносова, 20, проходящие по улицам пр. Строителей., ул. им. Ак. Антонова, Зеркальная, Лебедева-Кумача, Тархова и другим.

Кроме того, с 19 июня по 3 июля пройдут испытания трубопроводов от котельной на ул. Панфилова, 13. Повышенным давлением проверят прочность сетей на улицах Майской, Моисеева и Строителей.

График мероприятий согласован с администрацией города. В период проверки будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения в жилые дома и социальные объекты. Список адресов опубликован на официальном сайте https://www.tplusgroup.ru/org/saratov/clients/informacija-ob-otkljuchenii-gvs-i-otoplenija/ и на портале Тепловой справочной службы https://tss.tplusgroup.ru/.

Давление в трубах будет в 1,25 раза выше рабочего, а температура воды не превысит +40°C. Это позволит определить слабые мечта теплотрасс, выявить скрытые дефекты и оперативно их заменить в летнее время. Ежегодные гидравлические испытания обеспечивают надёжную работу системы теплоснабжения и безопасностьво время отопительного сезона.

Важно! Во время проверки теплосетей соблюдайте меры предосторожности:

⦁ Не приближайтесь к надземным трубопроводам и тепловым камерам.

⦁ Не оставляйте автотранспорт вблизи энергообъектов.

⦁ Не заходите за ограждения ремонтных работ и будьте внимательны при передвижении рядом с ними.