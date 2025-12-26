«Т Плюс» трудоустроила 19 выпускников и обеспечила практикой 54 студента в Саратовской области

Саратовский филиал «Т Плюс» активно работает с молодёжью, формируя кадровый резерв для повышения надёжности теплоснабжения.

В 2025 году на энергообъектах компании в Саратове, Балакове и Энгельсе производственную практику прошли 54 студента. Ещё 19 выпускников ссузов стали полноправными сотрудниками электростанций и предприятий тепловых сетей.

Системная работа в рамках кадровой политики компании нацелена на привлечение в теплоэнергетику молодых профессионалов за счёт подготовки специалистов «с нуля».

Для знакомства с отраслью Саратовский филиал «Т Плюс» организовал для молодёжи ряд мероприятий:

— Провели серию профориентационных встреч, которые собрали 355 студентов;

— Подготовили серию экскурсий на тепловые станции, где будущие энергетики увидели работу генерирующего оборудования;

— Внедрили систему наставничества для помощи выпускникам в подготовке дипломных проектов на реальном производственном материале.

«За молодёжью — будущее энергетики. Нам важно готовить грамотных профессионалов со студенческой скамьи, чтобы выпускники сразу активно включались в работу для обеспечения комфорта наших клиентов», — отметил директор Саратовского филиала «Т Плюс» Андрей Гусятников.

Для развития энергетики региона «Т Плюс» инициировала соглашение о сотрудничестве с пятью колледжами и техникумами области. Созданный альянс «Энергия будущего» призван повысить качество образовательного процесса и сделать подготовку специалистов для ТЭЦ, ГРЭС и тепловых сетей более эффективной. В ближайшее время к объединению планирует присоединиться СГТУ им. Гагарина Ю.А., который реализует программы среднего профессионального образования.

