Роман Бусаргин встретился со спикером облдумы

В 2025 году Саратовская облдума приняла 111 законов.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, все важнейшие инициативы правительства области, направленные на стратегическое развитие нашего региона, были поддержаны депутатами областной Думы.

Ключевые решения, приоритеты в работе и задачи, стоящие перед правительством и депутатским корпусом, глава региона обсудил 26 декабря с председателем областной Думы Алексеем Антоновым.

— В общей сложности за этот год областной думой после детальной проработки и обсуждения принято 111 законов. Многие из них связаны с новыми решениями, направленными на развитие Саратовской области. В первую очередь это поправки в бюджет, предусматривающие рекордное финансирование на обеспечение льготников лекарствами — более 5 млрд рублей, значительное увеличение объемов поддержки муниципалитетов, развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий больниц и многое другое. Были введены и расширены возможности получения пособий для молодых мам, многодетных семей.

Продолжим совместную работу, направленную на социальную поддержку граждан. Исполнение социальных обязательств — задача, которую ставит перед органами власти президент России Владимир Путин. Отдельное внимание уделяется участникам СВО и членам их семей. В этом году только по данному направлению принято 11 законов. Депутаты в этом году активно подключились и к реализации регионального проекта «Наши герои», многие стали наставниками бойцов, вовлекали их в работу думы, общественные проекты.

Между региональным правительством и областной Думой выстроен конструктивный диалог, позволяющий своевременно реагировать на многие вызовы. Благодарю депутатов всех фракций за проделанную работу. Во взаимодействии со всем депутатским корпусом предстоит еще очень много работы для решения ключевых вопросов развития нашего родного края, — написал Бусаргин в соцсетях.

Подготовила Ольга Сергеева

