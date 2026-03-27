«Т Плюс» заключила прямые договоры с жителями двух многоквартирных домов в Саратове

Решение о переходе на прямые расчёты с «Т Плюс» собственники домов № 3 на улице Мамонтовой и № 175 на улице Челюскинцевприняли на общих собраниях.
Начисления за отопление и горячую воду по договорам с компанией ведутся с 1 марта 2026 года, а первые платёжные документы с новыми лицевыми счетами клиенты получат в апреле.
Теперь жителям этих домов доступны новые возможности. Например, удобные дистанционныесервисы: личный кабинет на сайте https://lkm.esplus.ru и мобильное приложение «ЭнергосбыТ+», доступное в RuStore, Play Market и App Store. Для входа потребуется полученный новый лицевой счёт.
Сервисы удобны тем, что в них можно:
- получить электронную квитанцию раньше, она появляется в Личном кабинете в начале месяца.
- оплатить счёт без комиссии и очередей, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП);
- передать показания приборов учёта;
- направить обращение и получить ответ онлайн;
- получить справки о начислениях, об отсутствии задолженности, расшифровку пени;
- просмотреть и скачать квитанции за текущий и прошлые периоды.
- узнать информацию об акциях для клиентов, об отключениях горячей воды и сроках окончания работ.
Оплату также можно произвести в любой организации, принимающей платежи за коммунальные услуги. При этом они могут взимать комиссию, размер которой определяется самимиорганизациями.
На сегодняшний день оплату услуг отопления и горячего водоснабжения напрямую «Т Плюс» производят владельцы квартир в 4 072 многоквартирных домах Саратова, Балакова и Энгельса.