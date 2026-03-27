Саратовские ветеринары спасли лебедя Жорика

В Дергачёвском районе Саратовской области завершилась операция по спасению молодого лебедя, которого местные жители обнаружили в беспомощном состоянии.

Птица не могла подняться в воздух, выглядела ослабленной и, что нехарактерно для диких особей, не проявляла беспокойства при приближении человека.

Прибывшие на место ветеринары провели тщательный осмотр и установили диагноз — вывих локтевого сустава. Специалистам удалось вправить крыло, после чего у пернатого пациента взяли пробы крови для дальнейшего мониторинга состояния. Во время лечения сотрудники ветслужбы дали птице неофициальное имя — Жорик.

В настоящее время лебедь размещен на базе Дергачёвской государственной ветеринарной службы, где за ним организовано круглосуточное наблюдение. Как только состояние Жорика стабилизируется, а восстановление завершится, его выпустят обратно в естественную среду обитания.

Ольга Сергеева