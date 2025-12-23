«Так мы 50 лет будем жить в обстановке раскопок»: эксперт — о ремонте городских коммунальных сетей в Саратове

Эксперт высказался о коммунальных «раскопках» в Саратове.

Одной из животрепещущих в программе «Темы дня» в эфире радио «Комсомольская правда в Саратове» прозвучала проблема коммунальных «раскопок» из-за ветхости инженерной инфраструктуры и продиктованного этим ремонта.

Как отметил член Общественной палаты Саратовской области Евгений Малявко, длительная замена сетей, которая при текущих темпах замены около 20 километров в год при общей протяженности сетей около 1200 километров, займет примерно 50 лет. Гость студии подчеркнул: «Это означает, что Саратов полвека будет жить в обстановке постоянных раскопок».

Ведущие и депутаты Саратовской областной Думы Роман Чуйченко и Мария Усова согласились с общественным деятелем в том, что такая ситуация будет неприемлема для горожан и простых жителей, так как постоянные раскопки создают неудобства и приводят к проблемам с подачей тепла и горячей воды.

В итоге длительная замена сетей негативно влияет на качество жизни в городе из-за постоянных ремонтных работ и связанных с ними перебоев в инженерном обеспечении. Это в конечно итоге приводит к неудобствам для жителей города и связано с вопросами расчетов, которые «вылазят» в следствие таких ситуаций.

Подготовила Ольга Сергеева