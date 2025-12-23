Начались занятия балаковских студентов в крупнейшем транспортном вузе Поволжья

В городе Балаково начались занятия студентов в Волжском государственном университете водного транспорта.

Сегодня, 23 декабря, состоялась первая, установочная лекция.

Высшее образование выпускники речного училища получают, не уезжая из родного Балакова. Лекции будут проходить в режиме видеоконференцсвязи. В Нижний Новгород нужно будет приезжать только для сдачи экзаменов.

Напомним, речное училище в Балаково возрождено по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он также помог возобновить пассажирские перевозки по Волге. В составе экипажей скоростных «Валдаев» уже есть молодые балаковские речники.

По предложению депутата Госдумы Николая Панкова, Грибановский техникум стал филиалом Волжского университета водного транспорта.

Летом 17 выпускников успешно сдали экзамены и стали студентами крупнейшего транспортного вуза Поволжья. Они выбрали наиболее перспективные и востребованные в нашей области специальности. Включая судовождение, эксплуатацию судовых энергетических установок, судового электрооборудования и средств автоматики и другие.

У ребят к первому курсу вуза уже наработан хороший опыт судовождения.

«Ходил мотористом на четырехпалубном круизном теплоходе и мотористом-рулевым на сухогрузе. Теперь в вузе выбрал специальность инженера судовых энергетических установок. То есть, смогу расти профессионально и со временем стать капитаном или главным механиком», — рассказал первокурсник Максим Кузьминых.

«В этом году работал матросом-мотористом на скоростных «Валдаях» на Волге. Буквально с первых дней, как возродились речные пассажирские перевозки. Это хороший опыт, тем более что капитаном был наш преподаватель речного училища Андрей Владимирович Филиппов. Очень рад, что теперь продолжу обучение в вузе и получу высшее образование», — отметил первокурсник Данила Тимергалиев.

По информации телеграм-канала «Помощники Панкова»